Atletica, nuova pensilina e impianto fotovoltaico per lo stadio Betti a Soffiano

Firenze, 9 marzo 2025 - Impianti sportivi sempre più green e a risparmio energetico a Firenze. Sono terminati i lavori allodi'Bruno' di via del Filarete, a. Ieri pomeriggio la sindaca Sara Funaro e l'assessora allo sport Letizia Perini hanno inaugurato lache, oltre a coprire la tribuna del, ospita il nuovoa servizio di tutto il complesso sportivo. La struttura, costituita da quattro blocchi a geometria variabile, è stata realizzata con un sistema di travi in legno lamellare sostenuti da una struttura verticale in acciaio ancorata alle strutture esistenti delle gradinate. Il piano di copertura è realizzato con una lamiera in acciaio posata su un tavolato in legno a doppio strato incrociato. L’è realizzato con pannelli in aderenza alla copertura con esposizione sud-sud/ovest.