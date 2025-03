Oasport.it - Atletica, l’Italia vuole chiudere in bellezza con Dosso, Fabbri e Weir

Ultima giornata di gare agli Europei Indoor di Apeldoorn e ancora tante carte da medaglia da giocare perche puòinla kermesse olandese e fare un bel balzo in avanti nel medagliere. La squadra azzurra si affida ai due pesisti, Leonardoe Zanesono i due favoriti per il getto del peso, mentre Zaynabsi presenta da numero uno in Europa nei 60 metri.Si parte alle 9.00 con i 60 ostacoli del pentathlon. Sveva Gerevini, portacolori dei Carabinieri, si presenta tra le migliori atlete del pentathlon europeo grazie ai suoi 4498 punti, quarto miglior punteggio continentale della stagione. La primatista italiana, con 4559 punti, si colloca nelle posizioni di vertice, in un panorama dominato dai record nazionali della finlandese Saga Vanninen (4843) e dell’irlandese Kate O’Connor (4683).