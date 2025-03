Oasport.it - Atletica, la classifica a punti degli Europei Indoor: Italia vicina al podio con tre ori, manca il peso

L’ha conquistato sei medaglie agli2025 dileggera: 3 ori, un argento, 2 bronzi. A fare suonare l’Inno di Mameli sono stati Andy Diaz (salto triplo), Zaynab Dosso (60 metri) e Larissa Iapichino (salto in lungo), Mattia Furlani si è messo al collo l’argento nel salto in lungo con un po’ di amarezza, Matteo Sioli ha debuttato con la Nazionale festeggiando il bronzo nel salto in alto a 19 anni, Andrea Dallavalle è tornato sulcon il terzo posto nel salto triplo.Sonoti gli allori dal getto del, dove Leonardo Fabbri e Zane Weir erano i due grandi favoriti della vigilia e invece sono incappati in una pessima controprestazione. Furlani era il favorito per l’oro, ma si è dovuto accontentare della seconda piazza per un centimetro. Peccato per i quarti posti di Catalin Tecuceanu ed Eloisa sugli 800 metri, anche Roberta Bruni non è andata così lontana da una bella soddisfazione nel salto con l’asta.