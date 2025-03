Atletica Europei indoor | Dosso oro nei 60 metri Italia seconda nel medagliere

Leggi su Sportface.it

Zaynabmedaglia d’oro nei 60nell’ultima gara della giornata finale deglidi Apeldoorn. La sprinter azzurra (7”01) si prende il gradino più alto del podio facendo segnare il primato nazionale e la miglior prestazione mondiale stagionale. Battuta la svizzera Mujinga Kambundji, argento con il season best di 7”02. “Sono molto felice perché volevo questo oro. Sono stata brava a fare un’ottimapartenza. Sono contenta per la mia squadra e per il mio coach. I nostri sforzi sono stati ripagati. Sto crescendo giorno dopo giorno e mi sento sempre più matura e solida”, le parole della nuova primatistana ai microfoni di RaiSport.Delude il getto del peso. Nella gara che da cui ci si aspettava la doppietta Fabbri-Weir, non arrivano nemmeno le medaglie. L’oro europeo outdoor in carica, non al meglio fisicamente, è fuori alle qualificazioni in mattinata.