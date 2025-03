Atletica Europei indoor Apeldoorn 2025 | Fabbri eliminato nelle qualificazioni del peso Weir e Ponzio in finale

Leggi su Sportface.it

L’ultima giornata deglidisi apre con una notizia decisamente clamorosa, in negativo, per l’Italia. Leonardo, campione europeo in carica all’aperto e bronzo mondiale (entrambi i risultati ottenuti nel 2024), infatti, ha mancato l’accesso alladel getto del. Giornata decisamente storta per il campione italiano, che disputa una prova fallosa con due errori su tre lanci disponibili, lanciando a 19.72 come unica misura valida e chiudendo dodicesimo. A rappresentare il Tricolore, quindi, ci saranno “solo” due azzurri, ovvero Zanee Nick. Il campionein carica lancia a 20.91, seconda misura della sessione, mentrechiude settimo con 20.24 metri. Solo il ceco Tomas Stanek ottiene la misura per la qualificazione diretta (21 metri), firmando il suo primato stagionale a 21.