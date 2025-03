Oasport.it - Atletica, Eloisa Coiro accarezza la medaglia agli Europei Indoor. Beffa slovena sul traguardo

Leggi su Oasport.it

ha lottato per unasugli 800 metri2025 di, che si concludono oggi alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). L’azzurra è rimasta guardinga in fondo al gruppo per tre giri (passaggio ai 200 in 29.50, transito ai 400 in 1:02.30, poi 1:33.20 al suono della campana), lottando strenuamente con le avversarie a suon di sportellate e contatti, tipici delle gare di mezzofondo in sala.La 24enne è emersa brillantemente nell’ultima tornata, ha superato la svizzera Rachel Pellaud e poi ha scavalcato l’altra elvetica Audrey Werro (caduta), è riuscita a infilare la quotatissima Anita Horvat in ingresso dell’ultima curva e si è presentata sul rettilineo con il sogno di salire sul podio, ma purtroppo negli ultimi metri è mancata un po’ di benzina e la balcanica è riuscita a operare il controsorpasso.