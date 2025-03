Oasport.it - Atletica, Dosso oro col mondiale stagionale! Flop dei pesisti, Tecuceanu e Coiro quarti. Doppietta Ingebrigtsen

Alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi) è andata in scena l’ultima giornata degli Europei Indoor 2025 di. L’Italia ha festeggiato la splendida medaglia d’oro conquistata da Zaynabsui 60 metri, mentre Catalined Eloisahanno terminato al quarto posto sugli 800 metri. Domenica nefasta per il getto del peso: dopo l’eliminazione di Leonardo Fabbri in qualifica, Zane Weir ha concluso in ultima posizione. La nostra Nazionale ha chiuso al secondo posto nel medagliere con tre ori, un argento e due bronzi.RISULTATI EUROPEI INDOOROGGI60 METRI (FEMMINILE) – Zaynabha regalato all’Italia la terza medaglia d’oro di questa rassegna continentale, imponendosi di forza in una specialità di indubbio prestigio e che chiudeva il programma delle prove individuali.