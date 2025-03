Oasport.it - Atletica, Catalin Tecuceanu delizia nello sprint ma è quarto agli Europei Indoor. Chapple fantastico

si è fermato alposto sugli 800 metri2025 di, che si concludono oggi alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). L’azzurro ha impostato la gara come piace a lui, accodandosi al gruppo per cercare di risparmiare le energie e puntando tutto sul suo proverbiale, con l’intento di tornare sul podio continentale dopo il bronzo conquistato la scorsa estate all’aperto in quel di Roma.Il 25enne di origini rumene è transitato comodamente (25.90 ai 200 metri, 52.60 a metà gara, 1:19.60 al suono della campana) e poi ha iniziato la sua progressione dall’ultima posizione: supera di slancio lo spagnolo Elvin Josué Canales e l’olandese Ryan Clarke e si lancia all’inseguimento dell’irlandese Mark English, correndo gli ultimi 100 metri in 13:07, ma non riesce nel sorpasso che sarebbe valso la meda.