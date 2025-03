Amica.it - Atlante geografico dei profumi di nicchia

dipiacciono sempre di più rispetto a quelli mainstream. La conferma arriva da alcuni dati diffusi da Esxence, manifestazione internazionale di riferimento per il settore, che attestano come la profumeria artistica o diincida per il 10 per cento sull’intero mercato della profuma alcolica. Almeno in Italia dove il fatturato stimato deiartistici si aggira attorno ai 400 milioni di euro, con un’incidenza superiore al 3,5 per cento sul beauty business e del 33 per cento sul business delle sole fine fragrances. Non stupisce che proprio l’ultima edizione di Esxence, andata in scena lo scorso febbraio 2025 a Milano, abbia registrato 13.500 visitatori, con 384 brand espositori, provenienti da 38 Paesi del mondo.