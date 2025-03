Bergamonews.it - Atalanta show, Juventus annichilita: poker da sogno all’Allianz Stadium

Torino. Colpo grosso. In questa corsa Scudetto l’c’è, eccome, e non ha alcuna intenzione di mollare la presa: è questo che dice il perentorio 0-4 con cui i nerazzurri sbancano la casa della, unsacrosanto dopo una partita passata dalla Dea ad accumulare occasioni contro un avversario per lunghi tratti inerme, quasi da un ambiente demoralizzato e demoralizzante.Non certo per i ragazzi di Gasperini però, che proseguono il loro trend lontano da Bergamo: 33 punti in 15 partite, miglior rendimento esterno in assoluto. Quasi il 57% dei punti totali raccolti, 58, che permettono di mettere 6 lunghezze di separazione rispetto ai bianconeri e consolidare il terzo posto, ma soprattutto di stare ancora a contatto con il Napoli (60) e l’Inter (61), con la capolista che tra una settimana arriverà a Bergamo.