Atalanta crocevia Scudetto a Torino | contro la Juve per non restare giù dal treno

Il pareggio con il Venezia e la maledizione del Gewiss Stadium sono come il ko in Champions e le varie diatribe su Lookman e sul futuro: appartengono al passato. L’ha già messo gli occhi sul presente e sul futuro, ma quello più prossimo. Che dice:ntus in trasferta, Inter in casa, Fiorentina in trasferta, Lazio e Bologna in casa, Milan in trasferta. Uno alla volta, però: si inizia da, dall’Allianz Stadium, domenica 9 marzo alle 20.45.In trasferta la Dea ha il miglior rendimento di tutta la Serie A e ha conquistato 30 punti in 14 partite: in casa 5 in meno. Certo, paragonare la trasferta in casa dellaalle ultime tre, tutte vinte – Como, Verona ed Empoli, due delle quali con un rotondo 0-5 – sembra un po’ azzardato, chiaramente per la differenza di tasso tecnico dell’avversario, ma anche perchè ci sono interessi di classifica comuni.