Assassin’s Creed Shadows, anche Yasuke può uccidere i nemici silenziosamente, precisa Ubisoft

ha chiarito che inpotrà adottare un approccio stealth per eliminare i. Sebbene sia noto per la sua forza fisica e abilità nel combattimento diretto, il guerriero africano potrà sfruttare tattiche furtive, dimostrando una versatilità che lo rende una valida alternativa a Naoe, la shinobi protagonista del gioco.Un breve video di gameplay pubblicato damostra infatti il possenteeliminare un nemico con il suo arco Yumi da un tetto, per poi proseguire con un’uccisione ravvicinata usando la katana. Successivamente, si rifugia nell’erba e colpisce un altro avversario con un preciso colpo alla testa, dimostrando comelui possa essere letale senza essere scoperto.Questo nuovo video sottolinea di conseguenze che le meccaniche stealth non saranno riservate esclusivamente a Naoe, ma saranno parte integrantedello stile di gioco di