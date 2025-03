Ilgiorno.it - Assalto in centro a Monza. Ragazza spinta e rapinata. Due ventenni nei guai

Sono stati identificati i giovani che nel pomeriggio dello scorso 30 dicembre spintonarono e rapinarono unache stava passeggiando con le amiche neldi. Per due di loro, un 22enne marocchino e un ventenne senegalese, entrambi con precedenti specifici, il gip del tribunale diha disposto rispettivamente l’obbligo di dimora in un Comune della provincia di Lecco e l’obbligo di firma per rapina aggravata, in concorso con altri quattro amici, uno dei quali non ancora identificato. Le misure cautelari sono state eseguite dagli agenti della Squadra mobile della Questura di, che li hanno rintracciati nelle rispettive abitazioni in provincia di Lecco. I sei ragazzi - secondo quanto emerso dalle indagini - il 29 dicembre si erano spostati dalla provincia di Lecco a, dove avevano preso in affitto un appartamento in zona San Fruttuoso per trascorrere il Capodanno in città.