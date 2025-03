Inter-news.it - Asllani compie 23 anni, l’Inter festeggia il terzo compleanno insieme

Kristjan, calciatore deloggi 9 marzo 23. La società nerazzurra ha voluto omaggiarlo con un messaggio pubblicato per l’occasione.L’EVENTO – Kristjanoggi 23ndo il suoda giocatore del. Il calciatore albanese, impiegato con sempre maggior frequenza dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi in questa stagione, sta dimostrando partita dopo partita di meritarsi delle occasioni importanti con la maglia del club meneghino. A prescindere dal tenore dell’avversario affrontato o del contesto in cui è stato chiamato ad agire, il giovane albanese ha infatti dato prova di qualità rilevanti su cui poter lavorare in vista del futuro.spegne 23 candeline,lo omaggia cosìAUGURIO NERAZZURRO – La società nerazzurra ha pubblicato sul suo sito ufficiale una nota nella quale ha rivolto il suo messaggio “speciale” adper il compimento dei 23di età.