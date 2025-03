Biccy.it - Ascolti 8 marzo, quanto ha fatto C’è Posta Per Te

Leggi su Biccy.it

Parliamo di. Ieri sera Maria De Filippi è tornata con l’ottava puntata della nuova edizione di C’èPer Te con Michele Morrone e Stash dei The Kolors come ospiti.Gli ospiti di questa sera a C’èper te saranno Michele Morrone e Stash dei The Kolors #ceperte pic.twitter.com/dldcFe7HeW— Reign Of The Series (@ReignOfTheSerie) March 8, 2025La puntata è stata vista da 3.897.000 telespettatori pari al 28,2% di share. Maria De Filippi si è scontrata contro Marco Liorni e il suo L’Eredità – Speciale Sanremo che ha2.253.000 telespettatori pari al 15,5% di share. Fra i protagonisti alla corte di Liorni ci sono stati Clementino, Marcella Bella, Nino Frassica, Settembre, Riccardo Cocciante, Sabrina Salerno e il maestro d’orchestra Leonardo De Amicis.C’èPer Te20251^ puntata, 11 gennaio 2025: 4.