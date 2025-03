Anteprima24.it - Artigianato, un tavolo permanente per aiutare il settore

Tempo di lettura: 2 minuti“È stato un delitto abolire le commissioni provinciali per l’ma c’è l’impegno della Regione Campania adil, a partire proprio dalle imprese più piccole e su tutto il territorio“. Lo ha assicurato l’assessore alle attività produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello, incontrando i rappresentanti del Coordinamento regionale campano di CNA. All’audizione della Commissione Bilancio presieduta da Franco Picarone hanno partecipato i presidenti e segretari provinciali Lucio Ronca e Simona Paolillo per la provincia di Salerno e Luca Beatrice e Bernardino Pesce, per la provincia di Avellino. Un’opportunità importante per analizzare i problemi e le criticità che avvertono le migliaia di microimprese della Campania, tant’è che i leader di CNA hanno rimarcato con forza ai vertici istituzionali la necessità di avere un maggiore confronto ed un’attenzione reale.