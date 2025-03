Lanazione.it - Artigianato e Palazzo, trent’anni di storia. Al Lyceum il ricordo di Giorgiana Corsini

Leggi su Lanazione.it

Ripercorrere ladella rassegna ’’ significa fare un viaggio nel cuore di Firenze, come sfogliare le pagine di un album di famiglia della città. Per ricordare la figura di, promotrice di numerose iniziative culturali fiorentine, tra cui la celebre mostra, ilClub Internazionale di Firenze ospita domani alle 17, pressoAdami Lami, un incontro con la figlia Sabinae Neri Torrigiani (nella foto), che oggi portano avanti la tradizione. Nell’occasione sarà raccontato come da una semplice intuizione sia nata una manifestazione che, da sempre, ha avuto come obiettivo il sostegno alle botteghe artigiane. ’’ omaggia l’eccellenza dei mestieri d’arte e la genuinità della tradizione, declinata in un’ampia visione di bellezza.