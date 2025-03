Justcalcio.com - Arsenal per aprire colloqui per Lautaro Martinez

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:L’è interessato a firmaredall’Inter nella finestra di trasferimento estivo, secondo Insider da calcio. Il rapporto ha affermato che i Gunners stanno pianificando diper un accordo per l’attaccante internazionale argentina.è uno dei migliori attaccanti del mondo. Il regista sportivo in arrivo dell’Andrea Berta è un grande fan del vincitore della Coppa del Mondo con l’Argentina e ha voluto firmarlo per l’Atletico Madrid quando era responsabile del reclutamento presso il club spagnolo.Il 27enne è stato all’Inter dal 2018 e si è sviluppato in un superbo attaccante.ha segnato 146 gol e dato 49 assist in 329 partite in tutte le competizioni per il club di Serie A. L’attaccante ha segnato 17 gol e ha fornito sei assist in 38 presenze finora in questa stagione.