Arrivo Eurovision 2025 clamoroso colpo di scena | ci sarà un altro big italiano

Ciuncantantealla prossima edizione di, la notizia è arrivata nella tarda serata di ieri.anche lui a Basilea insieme al secondo classificato di Sanremo, Lucio Corsi che ha preso il posto di Olly. Olly che, anche con qualche polemica ha deciso di non partecipare alla prossima edizione spiegando che non sarebbe giusto per una lunga serie di ragioni, primo tra tutti l'impegno preso con i suoi fan. Intanto arriva una sorpresada San Marino. Gabry Ponte a volare all'Song Contestper rappresentare San Marino con il brano Tutta l'Italia! Il celebre DJ e produttore musicale, già tra i favoriti della competizione, ha trionfato nell'ultima edizione di Una Voce per San Marino, guadagnandosi così il pass per la prestigiosa kermesse europea che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio.