Lanazione.it - Arrivano temporali e maltempo, scatta l’allerta gialla in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 9 marzo 2025 – Dalle previsioni meteo era attesa. E ora è stata diffusa. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allertapere rischio idrogeologico.è valida già da oggi, domenica 9 marzo e prosegue domani, lunedì 10 marzo. La perturbazione in arrivo dalla Spagna interesserà ladal pomeriggio/sera di oggi fino alle prime ore della mattina di domani, lunedì. Per il resto della giornata condizioni di tempo molto instabile e a tratti perturbato. Le previsioni meteo Queste le previsioni della protezione civile: PIOGGIA: dal pomeriggio di oggi precipitazioni a partire dalla costa in graduale estensione al resto della regione già nel corso della sera. In serata le precipitazioni potranno assumere anche carattere temporalesco inizialmente sul nord ovest e in Arcipelago, ma in estensione al resto della regione nel corso della notte.