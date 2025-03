Ilrestodelcarlino.it - Arriva Zingaretti: al cinema Fulgor trova posto ‘La casa degli sguardi’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ci sono storie che profumano di riscatto e resilienza. Emozioni, che se vissute sulla propria pelle tendono ad avere quel qualcosa in più di speciale. Un’emozione pura e intensa che giovedì, alle 21, ildi Rimini proverà a far sentire accogliendo l’anteprima de Lasguardi, il debutto alla regia di Luca. Il film, prodotto da Lucky Red, vede come protagonista Gianmarco Franchini, al suo secondo ruolotografico dopo Adagio, nei panni di Marco. Un giovane poeta alcolizzato che dopo aver abbandonato la scuola, perde gli amici di sempre e viene lasciato dalla sua ragazza. Poi però un incidente stradale causato dall’ennesima sbronza gli cambia la vita. D’un tratto si riin ospedale, sorvegliato dal padre, un tranviere severo che non smette di stargli addosso.