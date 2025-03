Sport.quotidiano.net - Arriva il montegranaro. La grinta di Siciliano, difensore del Matelica: "Ora dobbiamo dare continuità ai risultati»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Oggi ilriceve il. "Sarà una partita intensa dove entrambe le squadre vorranno vincere a tutti i costi", dice ilbiancorosso Simone, uno dei "volti nuovi" della seconda parte di stagione della squadra matelicese. Poi aggiunge: "Noi siamo pronti a tutto e sappiamo cosafare per portare a casa il risultato". Insomma, unmolto motivato che punta ai tre punti per far un bel passo avanti nella graduatoria del girone e scavalcare gli stessi calzaturieri, che ora sono a +2. Ma comela formazione allenata da Ettore Ionni a questa sfida? "Innanzitutto – spiega– ilha un bel gruppo di giocatori, saldo e unito. In settimana ci siamo allenati bene, come del resto nelle precedenti settimane. Abbiamo fiducia in noi stessi e, come dicevo prima, chiunque scenderà in campo contro il, sia dal primo minuto, sia a partita in corso, sa cosa deve fare.