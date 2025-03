Inter-news.it - Arnautovic: «Questa è una vittoria pesante! Campionato lunghissimo»

Leggi su Inter-news.it

Markoha segnato ancora una volta ed è stato decisivo nelladell’Inter sul Monza. Il calciatore ha parlato subito nel post-partita su Sky Sport.RIMONTA – Markoha segnato ed è stato decisivo. L’attaccante parla così nel post-partita di Inter-Monza: «pesa perché nel primo tempo eravamo indietro 2-0. Abbiamo fatto il nostro lavoro, siamo contentissimi anche per i tifosi. Non è finita, cerchiamo di fare bene e ilè ancora. Ero un tifoso come la Curva Nord quando abbiamo fatto il Triplete. Sono stato con loro, non mi sento così perché non ho fatto tanto. Io adesso gioco per vincere così come i miei compagni, è difficile e lunga. Per me Calhanoglu è importantissimo, in questi 20 anni che gioco a calcio non ho mai trovato un fratello così.