Arnautovic | Non guardo al passato ma al futuro che è vincere

carica l’Inter dopo la vittoria contro il Monza per 3-2 in rimonta. L’austriaco ha segnato il gol che ha riaperto la partita.RISPOSTA – Intercettato da Sport Mediaset, Markoha commentato in questo modo il successo in rimonta dell’Inter nella serata di ieri: «Non era una partita difficile, anche se il Monza non è da sottovalutare, ma abbiamo fatto il nostro lavoro in avanti, abbiamo avuto occasioni e in ripartenza abbiamo preso due gol. Abbiamo però risposto bene nel secondo tempo e continuiamo così».carica l’Inter impegnata in Italia e in Europa:!TUTTI I FRONTI – Ancorasull’Inter competitiva in tutte le competizioni. L’attaccante parla così: «Siamo una grande squadra, giochiamo tante partite in Champions League, in Serie A, in Coppa Italia.