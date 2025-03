Inter-news.it - Arnautovic la riapre: Thuram si divora il poker! Le pagelle – TS

L’Inter si gode tre punti d’oro: nella vittoria contro il Monza c’è anche lo zampino di Simone Inzaghi che riesce a riprenderla con i cambi e l’ennesimo zampino di. Queste ledi Tuttosport. ATTENZIONE – Sufficienza per Josep Martinez che sui due gol del Monza non può nulla. 5 per Pavard che resta opaco e non convince la redazione di Tuttosport. 5.5 invece per De Vrij che dura solo un tempo, 6.5 invece per Bisseck che porta energia e 6 per Carlos Augusto che ritorna in campo dopo due settimane di stop. Sufficienza anche per Francesco Acerbi: sul primo gol del Monza perde la posizione ma poi recupera. 7 pieno invece per Denzel Dumfries: l’olandese spinge bene e serve l’assist ad. Dall’altro lato invece, Alessandro Bastoni porta a casa un meritato 6.5 in un ruolo non suo.