Inter-news.it - Arnautovic: «Inter, ora mi sento in forma! Non guardiamo le altre»

Leggi su Inter-news.it

dopo-Monza terminata sul punteggio di 3-2 a San Siro, in un’vista rilasciata suTV ha espresso la sua soddisfazione per la rimonta e la grande reazione di squadra.IN RIMONTA – Markoancora in gol questa sera, commenta così la partita: «Abbiamo visto che non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra in Serie A perché sono tutti forti. Nei primi 20 minuti stavano avanti di due gol. Sul mio 2-1 sentivo il cambiamento di marcia e nel secondo tempo abbiamo fatto il nostro lavoro. Gol al 45?? Era importante, nello spogliatoio non era semplice perché quando sei sotto 1-2 in casa non è semplice. Però abbiamo risposto in maniera corretta nel secondo tempo e menomale che abbiamo vinto. Non mandiamo messaggi allesquadre perché pensiamo solo a noi, andiamo passo per passo nonlesquadre.