Arnautovic a Sky | Vittoria che pesa in 20 anni che gioco non ho mai…

di RedazioneMarkodopo Inter Monza 3-2, ecco cosa ha detto l’attaccante di Simone Inzaghi, le sue parole ai margini del successo in Serie A coi brianzoliMarkoa Sky. Così l’attaccante di Simone Inzaghi ha parlato dopo il successo in Inter Monza per 3-2. Le parole all’emittente:SU INTER MONZA – «Quantoquesta, i primi 25 minuti vai 2-0 e poi abbiamo fatto il nostro lavoro come i tifosi. Siamo contentissimi, ma il campionato è lunghissimo e cerchiamo di fare bene»TRIPLETE – «Se ci sono analogie tra quest’Inter e quella che ha vinto il triplete? Sono stato con loro e sono contentissimo, ma ho giocato solo 2 o 3 partite. Cerchiamo di vincere tutte le partite, ma è difficile».IMPORTANZA CALHANOGLU NELL’INTER – «Per me è importantissimo, in 20 chea calcio non ho mai trovato un amico così.