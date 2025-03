Internews24.com - Arnautovic a Inter TV: «Mentalmente mi sento sempre bene, oggi abbiamo visto che non dobbiamo sottovalutare nessuno!»

di RedazioneL’attaccante dell’, Marko, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo di ieri contro il Monza in campionatovenuto al termine diMonza, il centravanti dei nerazzurri Markoha commentato il successo ai microfoni diTV.SUL MATCH – «che nonnessuna squadra in serie A, sono tutti forti. Nella prima mezz’ora erano due a zero avanti. Ho fatto il gol sul 2-1 e lo sapevo già. Cioè non lo sapevo, ma ho sentito il cambiamento della squadra. Nel secondo tempofatto un buon lavoro. Era un po’ dura nello spogliatoio perché quando sei sotto in casa due a uno non è facile.risposto nella maniera corretta»SULLA CORSA SCUDETTO – «Noi non guardiamo le altre squadre, guardiamo a noi stessi.