Arnautovic a Dazn | Entro in campo per aiutare la squadra è una squadra che si merita i titoli! Ecco cosa dobbiamo fare

di RedazioneL’attaccante dell’Inter, Marko, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto in campionato contro il MonzaIntervenuto ai microfoni dial termine di Inter Monza, Markoha commentato così l’importante successo ottenuto in Serie A.PREMIO PER IL MIO MOMENTO? – «Sì ma io non guardo questo, certo che sono contento che possola. Ioinperla, quando faccio gol certo che sono contento, ma questo lavoro si fa per la. Sono qua per questo».LA MIA IMPORTANZA FUORI DAL? – «Sì, i miei compagni devono parlare così altrimenti hanno problemi con me nello spogliatoio (scherza, ndr.). Io cerco dila, anche se non gioco faccio la mia parte in spogliatoio. E’ unache siquesto, sie le vittorie.