Ilrestodelcarlino.it - Armato a 91 anni: ore di tensione, poi lascia la pistola ai poliziotti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 9 marzo 2025 – Ore dinel quartiere Cava, nella mattinata di domenica. Anziano con arma: allerta in quartiere Un uomo di 91ha preso la propria(regolarmente detenuta) e si è sdraiato,, sul proprio letto, nella sua abitazione nelle vicinanze del parco. A dare l’allarme alla polizia è stata una vicina, alle 10.30 circa. Il timore era che l’anziano potesse suicidarsi. In una situazione di potenziale rischio, anche per altri, la moglie (all’incirca sua coetanea) era in casa con lui. Di conseguenza, è nata una forte mobilitazione della Questura di Forlì, che ha impiegato uomini della Digos, delle Volanti, della Squadra Mobile, oltre a rinforzi dell'Unità di primo intervento di Ravenna. Intervento della polizia Gli agenti sono entrati in casa e, dopo aver allontanato la moglie per prudenza, dalla stanza accanto hanno cominciato a parlare con l’anziano, chiedendogli di posare l’arma.