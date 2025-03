Foggiatoday.it - 'Armati' di flessibile, aprono un varco in gioielleria e fuggono con gioielli e preziosi: il colpo a Foggia

Leggi su Foggiatoday.it

Malviventi '' disiunincon.È accaduto nel corso della notte, in danno di unasituata in via Pietro Scrocco, a. Il fatto è successo verosimilmente tra le 2 e le 3 della scorsa notte: una volta.