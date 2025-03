Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande annuncia l’edizione deluxe dell’ultimo album “Eternal Sunshine”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Reduce dal successo alla notte degli Oscar,ha anticipato l’arrivo di nuova musica a seguito della pubblicazione didel 2024.La popstar ha condiviso un breve video sui social, mostrando ricordi che vengono bruciati. È la stessa scatola di oggetti (tra cui un orsacchiotto) che viene messa nell’inceneritore nel video musicale di “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”, ambientato nella clinica di cancellazione della memoria Brighter Days. Lanon ha aggiunto una didascalia sul post ne una data di pubblicazione delle imminenti novità discografiche. Non ha dato dettagli quando è stata incalzata sulla domanda lo scorso weekend sul red carpet degli Oscar, confermando solamente che ci sarà una versionedel suo, un nuovo capitolo dell’era musicale di “”“C’è qualcosa che ho fatto l’anno scorso che prima o poi arriverà”, avevato in un’intervista ai Golden Globes lo scorso gennaio.