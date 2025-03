Lapresse.it - Arezzo: donna trovata morta in casa, fermata la figlia

Leggi su Lapresse.it

Unadi 92 anni è statainnell’Aretino, a San Giovanni Valdarno. A dare l’allarme è stata la, questa mattina, che all’arrivo dei carabinieri die dei sanitari ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale. A quanto si apprende, è uscita da poco dal nosocomio e si trova in caserma per essere sentita dagli investigatori. Laè stataperché ritenuta presunta responsabile dell’omicidio. Secondo i primi accertamenti lapotrebbe aver ucciso l’anziana madre al culmine di una lite.