Arbitro Inter Feyenoord | designato il fischietto per il match di ritorno Champions League

di Redazioneilper ildidegli Ottavi di Finalein programma martedì seraLa Uefa ha annunciato quello che sarà l’di. La sfida per i nerazzurri di Simone Inzaghi andrà in scena martedì sera alle ore 21.00 allo San Siro e sarà valevole per ildegli Ottavi di Finale di, dopo che l’andata a Rotterdam è finita sul risultato di 0 a 2 in favore della beneamata. Al De Kuip sono risultate decisive le reti realizzate da Marcus Thuram e da Piotr Zielinski: a San Siro la squadra di Inzaghi avrà l’occasione per consolidare il passaggio ai quarti di finale. Di seguito la designazione arbitrale completa.Per la gara in questione la UEFA ha comunicato oggi la squadra arbitrale delaffidato allo slovacco Ivan Kruzliak, coadiuvato dagli assistenti Branislav Hancko e Jan Pozor, insieme al quarto uomo Peter Kralovi?.