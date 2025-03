Agi.it - Anziano vaga per Roma in difficoltà, aiutato da polizia locale

AGI - Un agente del XIV Gruppo Montemario delladiCapitale, che aveva appena finito il turno di lavoro, nella giornata di venerdì, ha notato une visibilmente disorientato che tentava di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali in via Alessio Ascalesi. Temendo per la sua incolumità, l'agente lo ha raggiunto immediatamente e, dopo averload attraversare in sicurezza, ha cercato di capire le condizioni dell'uomo per fornirgli il supporto necessario, ma l'signore non riusciva a fornire alcuna informazione, non ricordando neanche il proprio nome. L'agente lo ha rassicurato per poi accompagnarlo presso la vicina sede del comando di zona, dove il personale dellasi è preso cura di lui, facendolo sentire al sicuro e cercando nel frattempo di risalire alla sua identità.