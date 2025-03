Romadailynews.it - Anziano affetto di demenza senile si perde per strada, salvato da un agente della Polizia Locale

Momenti di apprensione nel pomeriggio di venerdì a Roma, dove un uomo di 87 annidaè stato trovato in stato confusionale mentre vagava in, rischiando di essere investito. Provvidenziale l’intervento di undi Roma Capitale, che ha notato la situazione di pericolo e ha messo in salvo l’, aiutandolo a ricongiungersi con la famiglia.L’episodio è avvenuto in via Alessio Ascalesi, nel XIV Municipio. L’, che aveva appena terminato il proprio turno di servizio, stava rientrando a casa quando ha visto l’uomo tentare di attraversare lain un punto privo di strisce pedonali. Notando il forte stato di disorientamento dell’87enne, il vigile è immediatamente intervenuto per metterlo in sicurezza, lo ha rassicurato e lo ha accompagnato al vicino comando didi via Federico Borromeo.