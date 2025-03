Agi.it - Anziana trovata morta nell'aretino, fermata la figlia

AGI - Ladell'92 anniquesta mattina a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, è stataed è in caserma. La donna, 60 anni, che viveva in casa con la vittima insieme al marito e ai genitori, ha chiamato lei i carabinieri questa mattina intono alle 7. Secondo quanto si è appreso, la convivenza era caratterizzata da litigi, dissapori inaspriti dalle condizioni di salute della madre. L'omicidio sarebbe avvenuto questa notte. Non è chiaro se l'è stata strangolata o soffocata nel suo letto. La donna è in caserma, e gli inquirenti la stanno ascoltando.