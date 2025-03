Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 9 marzo, torna Elodie con un nuovo ruolo

Leggi su Dilei.it

Una nuova domenica speciale in compagnia di: Silvia Toffanin accoglierà in studio i suoi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri tra carriera, vita privata ed esperienze che li hanno segnati profondamente. Scopriamo insieme ledella puntata del 9, ledel 9Si parte con una delle artiste più amate del panorama musicale italiano:. La cantante, che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con la sua voce e il suo stile inconfondibile, sta per debuttare al cinema con il film Gioco Pericoloso, in uscita il 13. Per lei, una nuova sfida nel mondo della recitazione che la vede protagonista in una storia intensa e carica di adrenalina. In studio racconterà come si è preparata per questoe cosa l’abbia spinta a mettersi alla prova davanti alla macchina da presa.