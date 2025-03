Uominiedonnenews.it - Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: Martina Si Oppone Alla Vendita Delle Terre!

A La Promesa il destino della tenuta è appeso a un filo: tra inganni, segreti e decisioni cruciali, i protagonisti affrontano la loro sfida più grande. Chi avrà la meglio?Intrighi e Manipolazioni: Il Futuro di La Promesa è in BilicoLa situazionetenuta de Lasi fa sempre più tesa, con decisioni difficili da prendere e segreti che continuano ad emergere. Alonso condivide con Cruz le preoccupazioni riguardo, un passo che considera essenziale per garantire la sopravvivenza della proprietà., però, rappresenta un ostacolo determinante: la sua posizione contrariapotrebbe compromettere ogni tentativo di ottenere il denaro necessario.Cruz, con la sua solita astuzia, non è intenzionata a lasciare che un capriccio giovanile metta a rischio tutto ciò per cui ha lottato.