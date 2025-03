Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: Sultan In Una Clinica Psichiatrica!

Leggi su Uominiedonnenews.it

svela per la prima volta di essere stata in unaper colpa di Azize, che l’aveva internata contro la sua volontà. Miran inizia ad indagare!prosegue e, nel corso delle, al centro dell’attenzione ci sarà una rivelazione inaspettata da parte di. Quest’ultima svelerà alla figlia ed anche a Miran che ha passato un po’ di tempo in una, esperienza che l’ha segnata profondamente, per colpa di Azize. A questo punto sia Miran sia Reyyan e gli altri vorranno vederci chiaro per capire se sia vero. Ma ecco che cosa sta per succedere.svela di essere stata in una!Nel corso delledisi trova al centro di una sconvolgente rivelazione che getta nuove ombre sul passato della famiglia Aslanbey.