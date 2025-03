Dilei.it - Anticipazioni e ospiti Domenica In 9 marzo: l’omaggio a Eleonora Giorgi, ancora Sanremo e tanto altro

Non c’èsenzaIn. In arrivo una nuova puntata della storica trasmissione pomeridiana condotta da Mara Venier. La 26esimadi questa stagione sarà ricca di grandie intense emozioni. Omaggio a due grandi nomi dello spettacolo italiano: Mino Reitano, ricordato dalla moglie Patrizia e dalle due figlie, e, raccontata dalla voce del produttore Vittorio Cecchi Gori, che con l’attrice lavorò a lungo., spazio alla musica, con il ritorno di due protagonisti dell’ultimo Festival di: Brunori Sas e la giovane Clara.In, lee glidel 9, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la ventiseiesima puntata diIn condotta da Mara Venier.