Dilei.it - Anticipazioni Che tempo che fa del 9 marzo, l’intervista ad Achille Lauro

Leggi su Dilei.it

È tutto pronto per un’altra puntata di CheChe Fa. Domenica 92025, a partire dalle 19.30 sul NOVE (e in streaming su NOVE.tv e discovery+), Fabio Fazio accoglierà nel suo salotto alcuni degli ospiti più attesi del momento, accompagnato come sempre dall’irresistibile Luciana Littizzetto – che si sta riprendendo dai problemi di salute che l’hanno colpita ultimamente – e da Filippa Lagerbäck. Come di consueto, sono tanti i grandi nomi attesi in studio, tra cui anchereduce da un grande successo all’ultimo Festival di Sanremo.Cheche fa, ledel 9La puntata del 9di Cheche fa del 9promette bene grazie a una line-up di ospiti d’eccezione. Tra i protagonisti troveremo Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, pronto a raccontare le sue emozioni e strategie in vista degli impegni futuri degli Azzurri.