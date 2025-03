Movieplayer.it - Anselm, il documentario di Wim Wenders sull'artista tedesco stasera su Sky Arte

Leggi su Movieplayer.it

Kiefer, il geniale pittore e scultore, visto attraverso gli occhi di Wim: la vita, lo stile rivoluzionario, raccontati in un'esperienza cinematografica unica. In prima serata su Skye in streaming su NOW. Arriva questa sera su Skyl'omaggio di Wimal pittore e scultoreKiefer, uno degli artisti più innovativi e importanti del nostro tempo. Ilsi intitolae andrà in onda oggi, domenica 9 marzo, alle 21.15 anche in streaming su NOW (e come sempre, disponibile anche on demand). Wime tracce diKiefer Girato in 3D e risoluzione 6K,racconta il percorso di vita del pittore e scultoreKiefer, la sua visione, il suo stile rivoluzionario. Per oltre due anni,è statoe tracce di Kiefer: dalla nativa .