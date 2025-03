Vanityfair.it - Annie Leibovitz, le foto che legano i re di Spagna, Trump e John Lennon: qui tutti i retroscena

Leggi su Vanityfair.it

Lagrafa, autrice del doppio ritratto di Re Felipe VI e della Regina Letizia commissionato dalla Banca di, rivela in questa intervista come ha concepito le immagini e passa in rassegna alcuni dei lavori più iconici della sua carriera.