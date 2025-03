Ilgiorno.it - “Anime fragili“. Una serata a Osnago

, un appuntamento di sensibilizzazioni e prevenzione sui disturbi dell’alimentazione. È in programma giovedì, il 13 marzo, alle 23.30, nella sala civica Sandro Pertini di. Lo organizza il Comune dicon l’associazione Ananke family. In Italia sono circa 3 milioni le persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare. La pandemia ha determinato un aumento del 30% dei casi. L’età di esordio dei disturbi alimentari, che colpiscono soprattutto le ragazze, ma crescono i casi tra i ragazzi, si è inoltre notevolmente abbassata.Laverrà trasmessa anche in diretta sul canale YouTube @salapertini4379.