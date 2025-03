Liberoquotidiano.it - "Andrea figlio d'arte". Sapete chi è il padre del concorrente di Affari Tuoi? Una rivelazione inaspettata

A giocare nella puntata di domenica 9 marzo di, lo chef. Ilgioca per il Molise con il numero 4. Il ragazzo è accompagnato dalla compagna Francesca. Ma prima di iniziare la partita Stefano De Martino racconta che"è und'". Sì, mioè cuoco. ma ho iniziato pulendo il pesce". Unache stupisce il pubblico: "Va beh - replica il conduttore di Rai 1 - da qualche pbisogna pure iniziare". Intanto fa ancora discutere la puntata della sera precedente, quando ha giocato Giacomo, un fotografo originario di Castelfidardo. Anche lui, come, è stato accompagnato dalla compagna Sara. La partita è iniziata con una serie di aperture fortunate, con i primi pacchi che contenevano somme relativamente basse, per poi aprire due pacchi rossi.