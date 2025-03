Ilrestodelcarlino.it - Ancora violenze all’Arginone. In sette giorni quattro aggressioni: "Ora più agenti, basta promesse"

, atti vandalici e piccole rivolte che vengono sedate senza non poche difficoltà. L’Arginone,una volta, teatro dinei confronti del personale. Diversi gli episodi accaduti nelle ultimialla Casa Circondariale. Il primo ha visto protagonista un detenuto di origine magrebina che ha aggredito un poliziotto penitenziario, addetto allo smistamento delle attività comuni, in occasione dell’incontro settimanale dei detenuti di fede musulmana nel locale adibito a Moschea. Purtroppo il magrebino ha approfittato del supporto di altri detenuti presenti e l’ordine è stato ripristinato soltanto grazie all’intervento tempestivo del comandante di reparto e del nuovo direttore, insieme a tutto il personale in servizio. Il secondo episodio di violenza si è verificato giovedì scorso: un detenuto africano, con l’assurda pretesa di una maggiore dose di farmaco prescritto dal medico, ha distrutto un computer ed una stampante di quest’ultimo all’interno della infermeria locale e, successivamente, una volta riaccompagnato nel reparto di appartenenza, ha preso a pugni al volto l’agente addetto al controllo, solo per scaricare il proprio nervosismo.