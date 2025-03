Agi.it - Ancora ko per l'Italia al Sei Nazioni. Con l'Inghilterra finisce 47-24

AGI - Secondo ko consecutivo per l'al Seidi rugby: a Twickenham gli azzurri sono stati sconfitto dall'per 47-24. Sei mete per gli inglesi, tre per gli l'(Capuozzo, Vintcent e Menoncello) oltre a un calcio di Garbisi. Sabato prossimo la squadra del ct Gonzalo Quesada ospiterà l'Irlanda all'Olimpico nell'ultima giornata.