Ammazzo te e nostra figlia Teneva prigioniere nel residence la compagna e la bimba di 2 anni

Un mese fa è arrivato a tenerle segregate, per un paio di giorni, neldove vivevano. Ogni volta che usciva, chiudeva a chiave la stanza dove alloggiava insieme allae alla figlioletta di un anno e mezzo. Un incubo da cui la donna si è liberata trovando il coraggio di denunciare ai carabinieri il compagno violento, che è stato arrestato ed è finito in carcere. E il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il processo immediato per l’uomo, un 27enne riminese accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, e già finito nei guai in passato per lo stesso motivo. Per duelui ha costretto ladi 22e laa vivere nel terrore, con la paura di essere uccise. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’ultimo episodio di un mese fa, che ha spinto la ragazza a chiedere aiuto ai carabinieri e a denunciare l’uomo dopo che lei e la bambina erano finite in ospedale a Riccione (10 giorni di prognosi per la donna e 7 per la).