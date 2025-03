Bubinoblog - AMICI: MARIA DE FILIPPI TRA LE MAGLIE ORO DA ASSEGNARE E UNA PARATA DI CANTANTI

Devi da appuntamento domenica 9 marzo alle 14.00 su Canale5 con un nuovo speciale della domenica del talent show “”.Il serale si avvicina. Sono ancora sei gli allievi che cercano di ottenere il sì dei 3 prof di categoria per conquistare la maglia oro: Dandy (ballo), Deddè, Luk3, Senza Cri, Trigno e Vybes (canto). Chi di loro riuscirà ad accedere?Superospiti in studio: Petit, cantautore finalista della scorsa edizione di, che torna per presentare il suo nuovo brano prodotto da Dardust “Mezzanotte” (in uscita il 14 marzo per 21Co/Warner Music Italy); Rkomi artista tra i più amati della sua generazione, che presenta il singolo “Il ritmo delle cose” (Island Records/Universal Music Italia) e dal 18 ottobre 2025 torna live nei palazzetti a Bologna, Milano e Roma.In puntata a stilare la classifica canto: Fedez e Noemi, l’amatissima cantautrice presenta l’ultimo singolo sanremese di grande successo “Se ti innamori muori”, firmato da Blanco e Michelangelo (Columbia Records/Sony Music Italy) e a novembre 2025 parte con il suo tuor live nei palazzetti.